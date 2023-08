Das russische Verteidigungsministerium hat am Donnerstag erfolgreiche Angriffe auf 138 Orte mit Technik und Personal der ukrainischen Streitkräfte gemeldet. Wie der Sprecher der Behörde, Generalleutnant Igor Konaschenkow, erklärte, sei am Bahnhof Meschewaja im Gebiet Dnepropetrowsk ein ukrainischer Güterzug mit Munition getroffen worden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In der Nähe der Ortschaften Lastotschkino in der Volksrepublik Donezk und Iwanowskoje im Gebiet Saporoschje habe die russische Armee zwei gegnerische Drohnen-Kommandozentralen vernichtet. In der Nähe der Siedlung Serebrjanka in der Volksrepublik Donezk seien der Beobachtungsposten und das Munitionslager einer ukrainischen Brigade getroffen worden.

Ferner gab Konaschenkow bekannt, dass die russische Luftabwehr ein HIMARS-Geschoss abgefangen habe. Darüber hinaus seien 18 ukrainische unbemannte Luftfahrzeuge zerstört worden.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau habe die Ukraine seit dem Beginn der Sonderoperation am 24. Februar 2022 insgesamt 459 Flugzeuge, 246 Hubschrauber, 5.805 Drohnen, 431 Mehrfachraketenwerfer, 11.349 Kampfpanzer und andere Panzerfahrzeuge, 1.144 Mehrfachraketenwerfer, 5.918 Geschütze und Mörser verloren."

Quelle: RT DE