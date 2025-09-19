Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Grenzraum unter Spannung: Warschau fährt Luftabwehr hoch

Grenzraum unter Spannung: Warschau fährt Luftabwehr hoch

Freigeschaltet am 19.09.2025 um 06:53 durch Sanjo Babić
Bild: Lukas Plewnia, on Flickr CC BY-SA 2.0
Bild: Lukas Plewnia, on Flickr CC BY-SA 2.0

AP berichtet, dass Polen nach einer Drohnenbedrohung nahe der ukrainischen Grenze Flugzeuge aufsteigen ließ und bodengebundene Systeme in erhöhte Bereitschaft versetzte. Regierungschef Donald Tusk (KO) sprach von einer präventiven Maßnahme zum Schutz des Luftraums.

Die Operation dauerte laut AP rund zwei Stunden. In dieser Zeit schloss der Flughafen Lublin vorübergehend und Behörden warnten Grenzlandkreise vor möglichen Luftschlägen. Hintergrund sind wiederholte Vorfälle, bei denen russische Drohnen den polnischen Luftraum streiften oder diesem nahe kamen. Warschau wertet diese Ereignisse als Provokation und testweise Auslotung der NATO-Reaktionsfähigkeit.

AP berichtet außerdem von einem separaten Vorfall in Rumänien, wo F-16-Jets gestartet wurden, nachdem ein unidentifiziertes Flugobjekt kurzzeitig den Luftraum verletzte. Die Ermittler prüfen dort Trümmerfunde. In Polen bleibt der Fokus auf schneller Aufklärung und enger Koordination mit den Verbündeten. Das Militär passt die Bereitschaftslage an, um bei erneuten Verletzungen des Luftraums ohne Verzögerung reagieren zu können.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte spray in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige