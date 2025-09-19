Grenzraum unter Spannung: Warschau fährt Luftabwehr hoch

AP berichtet, dass Polen nach einer Drohnenbedrohung nahe der ukrainischen Grenze Flugzeuge aufsteigen ließ und bodengebundene Systeme in erhöhte Bereitschaft versetzte. Regierungschef Donald Tusk (KO) sprach von einer präventiven Maßnahme zum Schutz des Luftraums.

Die Operation dauerte laut AP rund zwei Stunden. In dieser Zeit schloss der Flughafen Lublin vorübergehend und Behörden warnten Grenzlandkreise vor möglichen Luftschlägen. Hintergrund sind wiederholte Vorfälle, bei denen russische Drohnen den polnischen Luftraum streiften oder diesem nahe kamen. Warschau wertet diese Ereignisse als Provokation und testweise Auslotung der NATO-Reaktionsfähigkeit.

AP berichtet außerdem von einem separaten Vorfall in Rumänien, wo F-16-Jets gestartet wurden, nachdem ein unidentifiziertes Flugobjekt kurzzeitig den Luftraum verletzte. Die Ermittler prüfen dort Trümmerfunde. In Polen bleibt der Fokus auf schneller Aufklärung und enger Koordination mit den Verbündeten. Das Militär passt die Bereitschaftslage an, um bei erneuten Verletzungen des Luftraums ohne Verzögerung reagieren zu können.

