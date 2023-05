Bei der Inspektion der Wohnviertel von Artjomowsk haben Pioniere Dutzende Keller voller Sprengstoff entdeckt, teilte ein Vertreter der Sicherheitsbehörden in der Volksrepublik Donezk (DVR) gegenüber TASS mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies gelte sowohl für Mehrfamilienhäuser als auch für das Villenviertel: "In einigen Fällen wurde die Minenräumung durch die Anwesenheit von Menschen behindert, die sich in denselben Kellern vor Beschuss versteckten. Die Ukrainer legten Minen bei dem Versuch, sich zurückzuziehen, und ignorierten dabei die Zivilbevölkerung."

Die größte Menge an Sprengstoff sei am westlichen Stadtteil gefunden worden, so der Behördenvertreter weiter. Die ukrainischen Kämpfer hätten ihn in Verpackungen für Haushaltsgeräte versteckt, aber auch in Anlagen in den Kellern von Hochhäusern platziert. Die Minenräumung in Artjomowsk werde etappenweise durchgeführt, hieß es."

