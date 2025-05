Russland meldet Gefangenenaustausch mit Ukraine

Russland und die Ukraine haben im Rahmen der in Istanbul getroffenen Vereinbarungen die ersten Gefangenen ausgetauscht. Das teilte das russische Verteidigungsministerium am Freitag mit.

Demnach wurden jeweils 390 Menschen freigelassen, darunter 270 Kriegsgefangene und 120 Zivilisten. "Alle russischen Soldaten und Zivilisten werden zur Behandlung und Rehabilitation in medizinischen Einrichtungen in die Russische Föderation gebracht", so das Moskauer Verteidigungsministerium in einer Erklärung.



Die Vereinbarungen von Istanbul sehen den Austausch von insgesamt 1.000 Gefangenen vor. In den kommenden Tagen sollen die Maßnahmen fortgesetzt werden.



Quelle: dts Nachrichtenagentur