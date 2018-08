Erneut Erdbeben auf indonesischer Insel Lombok

In Indonesien hat sich am Sonntag ein Erdbeben mittlerer Stärke ereignet. Geologen gaben eine Stärke zwischen 6,3 und 6,5 an. Das Beben ereignete sich um 12:05 Uhr Ortszeit (06:05 Uhr deutscher Zeit).

Das Epizentrum lag im Nordosten der Urlaubsinsel Lombok. Dort war es in den vergangen Wochen zu mehreren schweren Erbeben gekommen.

Bei einem Beben am 5. August waren Behördenangaben zufolge 460 Menschen ums Leben gekommen und Tausende verletzt worden. Berichte über Schäden oder Opfer lagen für das aktuelle Erdbeben zunächst nicht vor. Erdstöße dieser Stärke können regelmäßig im Umkreis von bis zu 70 Kilometern Schäden anrichten. Quelle: dts Nachrichtenagentur