"Einst war es Bandera, heute ist es Selenskij" – Demonstranten erinnern an das Wolhynien-Massaker

Dutzende von Menschen versammelten sich am Sonntag vor der ukrainischen Botschaft in Warschau. Anlass war ein Gedenkgottesdienst zur Erinnerung an das Massaker, das ukrainische Nationalisten während des Zweiten Weltkriegs an Polen verübten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dabei wurde von der polnischen Regierung gefordert, die militärische Unterstützung für Kiew einzustellen." Quelle: RT DE