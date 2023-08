Kiew verliert westliche Fahrzeuge am Frontabschnitt Saporoschje

Saporoschje, der südlichste aktive Frontabschnitt im Ukraine-Krieg, erweist sich für Fahrzeuge aus westlicher Herstellung als tödlich. Diese Beobachtung macht David Axe, ein Journalist beim Forbes-Magazin. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Schon kurz nach Einführung der ukrainischen 82. Luftlande-Sturmbrigade in den Kampf habe diese begonnen, ihre Kampffahrzeuge zu verlieren. So seien zehn Prozent ihrer Minenräumfahrzeuge M1132 verlorengegangen – ob an das russische Artilleriefeuer, an Kamikazedrohnen oder eben an Minenfelder an der russischen Defensivlinie dort, die mit Hilfe der Fahrzeuge hätten geräumt werden sollen.

Axe führt dies darauf zurück, dass das M1123 auf der Grundlage des Radpanzers Stryker aufbaut und damit für ein Minenräumfahrzeug untypisch leicht gepanzert ist.

Doch das ukrainische Militär verliert am selben Frontabschnitt genauso gut auch deutlich schwerere westliche Kampffahrzeuge. Die am selben Frontabschnitt kämpfende 47. Mechanisierte Brigade hatte, als ihr die 82. Brigade zur Unterstützung beigestellt wurde, bereits 25 von 99 und damit ein Viertel aller ihrer M2-Schützenpanzer aus US-Herstellung verloren. Die 82. Brigade selbst verliert ebenfalls schwerere Fahrzeuge wie beispielsweise diesen Schützenpanzer Marder aus deutscher Herstellung:

Quelle: RT DE