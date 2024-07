Biden warnt nach Trump-Attentat vor Gewalt im Wahlkampf

Nach dem Anschlag auf Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung warnt US-Präsident Joe Biden vor der Zunahme von Gewalt im Wahlkampf.

"Meinungsverschiedenheiten sind unvermeidlich, und die amerikanische Demokratie ist Teil der menschlichen Natur", sagte er bei einer Ansprache an die Nation aus dem Oval Office. "Aber die Politik darf niemals ein buchstäbliches Schlachtfeld oder Gott bewahre, ein tödliches Feld sein."



Biden sprach zudem von der Notwendigkeit, die Gemüter zu beruhigen. "Die gestrigen Schüsse auf der Kundgebung von Donald Trump in Pennsylvania fordern uns alle dazu auf, einen Schritt zurückzutreten, eine Bestandsaufnahme zu machen, wo wir stehen und wie wir von hier aus weitermachen", so Biden. "Es gibt keinen Platz in Amerika für diese Art von Gewalt." Man könne nicht zulassen, dass diese Gewalt "normalisiert" werde, sagte der Präsident.

Quelle: dts Nachrichtenagentur