Ukrainischer Verteidigungsminister: Kiew hat nichts mit der Sabotage an Nord Stream zu tun

Der ukrainische Verteidigungsminister Alexei Resnikow behauptet, dass die ukrainischen Behörden nichts mit den Explosionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 zu tun hätten. Die Erklärung wurde am Rande eines informellen Treffens der EU-Verteidigungsminister in Stockholm abgegeben. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Resnikow unterstrich: "Dies ist sicherlich ein 'Kompliment' an unsere Geheimdienste, aber wir hatten keine Hand im Spiel." Er fügte hinzu, dass eine offizielle Untersuchung alle Einzelheiten des Vorfalls klären müsse." Quelle: RT DE