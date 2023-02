"Ein Krieg ohne Ende" – EU-Abgeordneter Mick Wallace beschuldigt westliche Politiker, den Ukraine-Krieg in die Länge zu ziehen

Der irische EU-Abgeordnete Mick Wallace hat am Mittwoch im EU-Parlament in Brüssel die westlichen Politiker für die seiner Meinung nach absichtliche Verlängerung des militärischen Konflikts in der Ukraine verurteilt. Es sei unverzeihlich, dass westliche Regierungschefs bereitwillig dafür sorgen, dass dies ein Krieg ohne Ende wird. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wallace betont: "Statt zu Waffenstillstand, Dialog und Friedensgesprächen aufzurufen, vertiefen wir die westliche Verwicklung in den Krieg, ohne uns um die Folgen zu kümmern." Der irische Abgeordnete kritisierte auch, dass der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij "um mehr Waffen bettelt, aber kein Wort über Frieden verliert". Quelle: RT DE