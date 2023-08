Schweiz will Minenräumtechnik an die Ukraine liefern

Im September plant die Schweizer Regierung, Technik zur Räumung von Minen an die Ukraine zu übergeben. Wie das Verteidigungsministerium des Landes berichtet, handelt es sich dabei um ein ferngesteuertes Kettenfahrzeug zur Minenräumung, einen Lastwagen mit einem Anhänger sowie Ersatzteile für drei Jahre. Der Gesamtwert der Lieferungen umfasst 1,2 Millionen Franken. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Technik soll im September an die Ukraine zugestellt werden. Die Stiftung Swiss Digger wird eine Ausbildung ukrainischer Spezialisten vor Ort übernehmen. Das Ziel bestehe darin, Minenräumarbeiten in der Ukraine sicherer, schneller und effektiver zu machen, so die Meldung.

Als neutraler Staat exportiert die Schweiz keine Waffen in die Ukraine. Allerdings finanziert das Schweizer Verteidigungsministerium Ausbildungsprogramme zur Räumung von Minen für ukrainische zivile Behörden."

