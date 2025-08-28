Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Außenminister fordert mehr Sicherheit für Baltikum

Außenminister fordert mehr Sicherheit für Baltikum

Freigeschaltet am 28.08.2025 um 09:40 durch Sanjo Babić
Johann Walter David Rudolf „Jo“ Wadephul (2025)
Johann Walter David Rudolf „Jo“ Wadephul (2025)

Foto: A1Cafel
Lizenz: CC BY 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) fordert mehr Sicherheit für das Baltikum. "Die Sicherheit des Baltikums ist auch unsere Sicherheit in Deutschland", sagte Wadephul am Donnerstag vor einer Reise nach Estland und nach Dänemark. "Wie bedroht diese Sicherheit ist, spürt man im Ostseeraum besonders stark."

"Dort treibt die russische Schattenflotte ihr Unwesen, dort werden Kabel durchtrennt, Bojen versetzt, GPS-Signale gestört - dort erleben wir das ganze Instrumentarium der hybriden Aggression Russlands", so der CDU-Politiker. Estland und die baltischen Staaten hätten früh davor gewarnt, wie real die Gefahren seien.

"Wir profitieren in der EU und Nato heute von ihrer Weitsicht und Expertise - diese Zusammenarbeit wollen wir weiter vertiefen", so der Christdemokrat. Das Thema Sicherheit sei auch zentral im vielfältigen Austausch mit Dänemark. Eine bessere Sicherung der kritischen Infrastruktur in Ost- und Nordsee sei ein Anliegen, das Dänemark auch im Rahmen seines EU-Ratsvorsitzes voranbringe.

"Denn wir profitieren in Europa alle von sauberen Stränden und sicheren Handelsrouten, genauso wie von verlässlichen Strom- und Datenleitungen", so der Außenminister. Eine zentrale Säule des Zusammenhalts in Europa sei der Austausch zwischen den Gesellschaften. "Gemeinsame deutsch-dänische Projekte, etwa für weniger Bürokratie und einfachere Absprachen in der Verwaltung, bringen Menschen auf beiden Seiten der Grenze enger zusammen", so Wadephul. Darauf wolle man weiter aufbauen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte klebt in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige