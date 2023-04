Augenzeuge: Ukrainische Militärs warfen Granaten in Keller mit Zivilisten in Artjomowsk

Ukrainische Militärs sollen Ende März Zivilisten, die sich auf der Flucht vor ihren Stellungen in einem Wohnhaus in Artjomowsk in einem Keller versteckt hielten, absichtlich mit Granaten beworfen und ihnen während ihrer Evakuierung durch russische Truppen dann in den Rücken geschossen haben. Das behauptete der Anwohner Wladimir Koljada gegenüber RIA Nowosti.

Weiter berichtet RT DE: "Koljada sagte, er habe seit 2019 als Vertragsmechaniker in einem Wartungsbataillon in Artjomowsk gedient und sei Ende Mai 2022, als die Einheit verlegt wurde, geflohen, weil er seine todkranke Ehefrau nicht verlassen wollte. Nachdem er seine Frau beerdigt hatte, versteckte er sich angeblich ein Jahr lang in der Ortschaft. Nun sei er ein Kriegsgefangener.

Der Soldat berichtete: "Sie machten aus unserem Haus einen Schießstand, als wir im Keller saßen. Wir waren zu siebt – wir saßen und warteten, die Soldaten ließen uns nicht hinaus. (…) Am 22. März begannen sie auf uns im Keller zu schießen, wir rannten weg. Wir haben ein L-förmiges Haus, sie begannen von der Treppe aus in unseren Keller zu schießen und Granaten zu werfen." Ihm zufolge habe das ukrainische Militär die Schießerei fortgesetzt, obwohl die Bürger im Keller darum gebeten haben, sie zu beenden. Als die Kämpfer des privaten Militärdienstleisters Gruppe Wagner die Zivilisten hinausbegleitet haben, habe sich die Hälfte des Hauses noch unter der Kontrolle der ukrainischen Truppen befunden, sodass die russischen Kämpfer die Evakuierung der Zivilisten mit Feuer aus dem benachbarten vierstöckigen Gebäude gedeckt haben." Quelle: RT DE