In St. Petersburg wurde eine spezielle Polizeieinheit zum Schutz des Luftraums vor der unerlaubten Nutzung von Drohnen geschaffen, die auf den Dächern der Stadt steht. Sie kooperieren mit Mobilen Bodenpatrouillen um Drohnen-Bediener zu stellen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Eine Spezialeinheit von Polizisten mit Scharfschützengewehren und Anti-Drohnengewehren sind in St. Petersburg auf Dächern postiert und kontrollieren den Himmel. Zu der Einheit gehören auch mobile Patrouillen, deren Aufgabe es ist, die Drohnen-Bediener zu stellen und anschließend festzunehmen. Die elektronische Ausrüstung zur Erkennung und Neutralisierung von Drohnen wurde an verschiedenen Drohnentypen erfolgreich getestet.

Für die neue Abteilung werden in erster Linie Polizeibeamte rekrutiert, die in den Volksrepubliken Donezk und Lugansk sowie in den Regionen Saporoschje und Cherson bereits Erfahrungen sammeln konnten."

Quelle: RT DE