Bystron: Deutsche Panzer gegen Russland? «Das haben schon Ihre Großväter versucht!»

Es wird höchste Zeit, dass es jemand so deutlich sagt: Deutsche Panzer gegen Russland haben bereits vor über 80 Jahren zu unermesslichem Leid, Tod und Niederlage geführt. Petr Bystron, außenpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag, hält der Union den Spiegel vor. „Wie ihre Großväter“ scheinen sie vergessen zu haben, dass ein Krieg gegen Russland militärisch nicht zu gewinnen ist, betont der gebürtige Tscheche. Außenpolitik dürfe nicht Krieg, sondern müsse Diplomatie und Kompromisssuche sein."

Bystron weiter: "Einer reibt sich trotzdem die Hände: Die USA, die nicht nur ihre Einflusssphäre immer weiter ausdehnen, sondern aus ihren Waffenlieferungen auch noch finanziell Kapital schlagen. Unser Kapital!



Denn bezahlen soll für die Kriegsgüter „made in USA“ die EU. Und die Bundesrepublik – aus dem sogenannten “Sondervermögen Bundeswehr”. Umso zynischer sei es, dass die Unionsfraktion in ihrem Antrag auf die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine auch gar keinen Hehl aus den eigentlichen Initiatoren macht: NATO und US-Botschaft.

Hier zum Video:





Quelle: AfD Deutschland