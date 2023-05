Schule und Einkaufszentrum bei ukrainischem Angriff auf Schebekino getroffen

Weiter berichtet RT DE: "Man habe ihn mit schweren Verletzungen am Brustkorb und an der rechten Schulter in ein Krankenhaus eingeliefert. Er werde medizinisch versorgt.

Gladkow meldete außerdem Schäden an einer Schule und einem Einkaufszentrum. Die Dächer der beiden Gebäude seien schwer beschädigt worden. Zudem gebe es Treffer auf dem Gelände eines Industriebetriebs. Auch fünf Autos seien in Mitleidenschaft gezogen worden.

❗️Один человек пострадал в результате обстрела города Шебекино — губернатор Гладков pic.twitter.com/E2GmktCARw — Газета.Ru (@GazetaRu) May 6, 2023

Die Stadt ist nicht zum ersten Mal unter Beschuss geraten. Seit dem 11. April 2022 gilt im gesamten Gebiet Belgorod die Terrorwarnstufe "Gelb". Ende April hatte Gladkow Statistiken bekannt gegeben, wonach den ukrainischen Angriffen seit dem Beginn der russischen Sonderoperation 30 Einwohner der Grenzregion zum Opfer gefallen seien. Weitere 123 hätten Verletzungen erlitten."

Quelle: RT DE