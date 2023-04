Zivilisten in Artjomowsk weigern sich, in den von Kiew kontrollierten Teil der Stadt zu evakuieren und warten auf die russischen Truppen. Dies berichtet ein Kämpfer des privaten Militärdienstleisters Gruppe Wagner gegenüber RIA Nowosti. Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er sagte: "Zwei kleine Jungen, einer ist sechs, der andere acht, glaube ich. Sie saßen mit ihren Eltern im Bereich der Privathäuser fest. Sie bekamen Besuch von den Ukrainern, die sie auf ihre Seite der Front evakuieren wollten, aber sie weigerten sich und blieben einfach da und warteten auf uns."

Die Kämpfer der Gruppe, so der Gesprächspartner der Agentur, würden weiterhin Zivilisten aus Artjomowsk an einen sicheren Ort evakuieren. Am Vortag seien acht Personen evakuiert worden, darunter zwei Kinder."