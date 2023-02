RT exklusiv: Russische Truppen setzen Sturm auf Marjinka fort

RT-Korrespondenten filmten Aufnahmen aus Marjinka, das von Einheiten der 150. motorisierten Schützendivision des südlichen Militärbezirks Russlands gestürmt wird.

Weiter berichtet RT DE: "Die Aufnahmen zeigen heftige Kämpfe in der Nähe von Marjinka, wo fast alle Häuser in Mitleidenschaft gezogen wurden. Russische Soldaten, welche die Korrespondenten begleiteten, sagten, dass die ukrainischen Soldaten mit Anstand vorgehen und buchstäblich um jedes Haus kämpfen. Gleichzeitig seien sie immer noch nicht in der Lage, das russische Militär aufzuhalten."

Quelle: RT DE