Die Haltung des kollektiven Westens im Konflikt in der Ukraine ist unmoralisch, die Kämpfe werden das Land ohne männliche Bevölkerung zurücklassen, so der kroatische Präsident Zoran Milanović. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er erklärte bei einem Briefing, über das der kroatische Rundfunk und das Fernsehen berichteten: "[Die Chefin der EU-Kommission] Ursula von der Leyen sagte vor zwei Monaten, dass 100.000 ukrainische Soldaten getötet wurden, was bedeutet, dass weitere 250.000 verwundet sind. Wenn das stimmt, sind jetzt 150.000 Militärs tot. Die Russen sind im Vorteil, was Munition, Artillerie und eine unbegrenzte Zahl von Soldaten angeht, und was ist die Lösung – dass die Ukraine völlig ohne Männer dasteht? Ich bin nicht der Präsident der Ukraine, aber ich habe Sympathie für dieses Land."

Milanović zufolge wollen die Pazifisten und Friedensaktivisten von gestern im Westen heute "das Blut anderer trinken", ohne sich selbst zu gefährden. Er betonte: "Das ist zutiefst unmoralisch, was wir als kollektiver Westen tun."

"Die Lösung liegt nicht in einem Machtwechsel in Russland. Und deutsche Panzer in Charkow werden die Russen noch mehr einen und sie näher an die VR China heranführen, das ist bereits der Fall. Dies ist politisch irrational und schädlich für den Westen."

Ihm zufolge führt die derzeitige Entwicklung des bewaffneten Konflikts zu einer Taktik der verbrannten Erde. Der Präsident erklärte seine Bereitschaft, humanitäre Hilfe zu leisten und Aggressionen zu verurteilen, ohne sich militärisch engagieren zu müssen.

Im Jahr 2022 hatte Kroatien nach Angaben der Behörden 16,5 Millionen Euro für die Ausrüstung von vier Brigaden der ukrainischen Streitkräfte bereitgestellt und Kiew Maschinengewehre, Sturmgewehre und Munition geliefert."

Quelle: RT DE