Das Kommando der ukrainischen Streitkräfte stationiert Soldaten in den Häusern von Zivilisten in mehreren Siedlungen nahe der Stadt Artjomowsk. Dies berichtet Andrei Marotschko, pensionierter Oberstleutnant der Volksmiliz der Lugansker Volksrepublik und Militärexperte. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er erklärt unter Berufung auf Daten des russischen Geheimdienstes: "In den Siedlungen Grigorowka, Bogdanowka und Kalinowka wurde die Ankunft von Einheiten ukrainischer bewaffneter Formationen beobachtet, die sich in den Häusern von Zivilisten niederlassen. Es werden nicht nur leere Häuser besetzt, sondern auch Häuser, in denen Menschen leben."

Quelle: RT DE