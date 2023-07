Russischer Abgeordneter: Ukraine hat westliche Waffen diskreditiert

Der russische Abgeordnete Michail Scheremet, der in der Staatsduma, die Krim-Region vertritt, hat in einem Interview darauf hingewiesen, dass die Ukraine die westlichen Waffen in Misskredit bringe. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Nachrichtenagentur RIA Nowoti zitiert ihn wie folgt: "Die Ukraine hat alle westlichen Waffen hinreichend diskreditiert. Jetzt hat die ganze Welt gesehen, dass sie nur dazu geeignet sind, zivile Infrastruktur zu zerstören, aber auch Raketenangriffe auf friedliche Städte zu starten, in denen Frauen, Kinder und ältere Menschen leben." Seit Anfang Juni unternehmen die ukrainischen Streitkräfte Angriffsversuche in den Richtungen Süd-Donezk, Artjomowsk und Saporoschje. Dabei setzen sie die von NATO-Ausbildern geschulten Brigaden ein, die mit westlicher Ausrüstung bewaffnet sind, darunter viel gelobte deutsche Leopard-Panzer. Bilder, die auf dem Schlachtfeld brennende Panzer zeigen, sorgten für Aufsehen im Westen. "

