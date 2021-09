Letzte Provinz außer Kontrolle der Taliban: Eingenommen oder doch nicht?

Im Norden der afghanischen Provinz Parwan halten regionale Milizen offenbar noch ein Tal, von dem die Taliban behaupten, es bereits erobert zu haben. Es wäre die letzte Region außerhalb der Kontrolle der neuen Machthaber im ganzen Land. Im Tal weigert man sich, die neue Flagge zu hissen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Provinz Parwan im Osten Afghanistans ist 6.000 Quadratkilometer groß und hat 665.000 Einwohner. Nach einem Bericht von RT International vom 2. September ist sie die letzte Provinz, die noch nicht unter der Kontrolle der Taliban steht – oder doch gerade eingenommen worden ist. Die Taliban behaupten, das Pandschschir-Tal im Norden von Parwan als letzte Bastion ihrer Gegner eingenommen zu haben. Die Bevölkerung des Tals und die dort versammelten Kämpfer bestreiten die Einnahme.

Die Taliban starteten nach eigener Darstellung eine Operation zur Einnahme des Tals am 2. September. Sie hätten elf befestigte Stationen an der wichtigen Straße der Provinz eingenommen, die weiter nach Osten in die Nachbarprovinz Badachschan führt. Eine Stadt am Eingang des Tals hätten sie erobert.

Vertreter der Nationalen Widerstandsfront (National Resistance Front: NRF) behaupten, sie hätten mehrere Versuche der Taliban, das Tal zu erobern, zurückgeschlagen. Der NRF-Sprecher Fahim Daschti sagte: "Die Taliban haben ihre Offensive nicht zum Erfolg geführt, sie sind nicht einmal einen Kilometer in das Tal eingedrungen." RT stellt fest, dass die Behauptungen beider Seiten nicht zu überprüfen seien.

Der Sprecher der Taliban Sabiullah Mudschahid erklärte, sie hätten die Kämpfe begonnen, nachdem Verhandlungen mit den regionalen Anführern gescheitert waren. Die Taliban wollten einen von den regionalen Milizen vorgeschlagenen Gouverneur unter der Bedingung akzeptieren, dass das Tal die Flagge des 'Islamischen Emirates von Afghanistan' hisst. Das hätte die NRF abgelehnt.

In der Hauptstadt Kabul weht nach dem Bericht noch immer die Flagge der Islamischen Republik Afghanistan, des Staates, der von der NATO unterstützt worden ist. So stellt es der bisherige Erste Vizepräsident Afghanistans Amrullah Saleh dar, der sich jetzt, nach der Flucht von Aschraf Ghani, als amtierender Präsident des Landes sieht.

Die Vorbereitung der Taliban-Operation in der Provinz Parwan wurde bereits am 24. August bekannt. Seither gab es Berichte über Verluste auf beiden Seiten, die wiederum von beiden Seiten dementiert wurden. Laut Reuters vom 31. August wurden mindestens acht Taliban in den Kämpfen mit der NRF getötet. Zuvor wären die Taliban aus drei Bezirken der Nachbarprovinz Baglan vertrieben worden, hätten dann aber einen Bezirk wieder eingenommen. Die Taliban sagen, sie hätten alle drei erneut erobert."

Quelle: RT DE