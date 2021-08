SPD-Außenexperte Nils Schmid: Westen hängt in Afghanistan an militärischer Fähigkeit der Amerikaner

Der außenpolitische Sprecher der SPD Bundestagsfraktion, Nils Schmid, hat die Hoffnung geäußert, dass die Evakuierungsflüge aus Afghanistan im September fortgesetzt werden können.

Ein Ende der Aktion sei höchst problematisch, sagte Schmid am Dienstag im Inforadio vom rbb: "Die Amerikaner selbst wollen ja noch viele Staatsangehörige und auch ihre Ortskräfte evakuieren. Da geht es um mehrere zehntausend Personen. Deshalb ist es gut, wenn auf dem G7 Gipfel darüber gesprochen wird, wenn die Amerikaner das vielleicht verlängern könnten. Wie die ganze Zeit über in Afghanistan, hängen die anderen NATO-Alliierten, der ganze Westen an der militärischen Fähigkeit der Amerikaner."

Er hoffe, dass die Taliban einer Verlängerung der Evakuierungsflüge über den 31. August hinaus zustimmen, sagte Schmid: "Ich hoffe, das war nicht das letzte Wort der Taliban. Es gibt ja Gespräche in Doha, wo auch hochrangige deutsche Diplomaten diese Frage behandeln. Alternativ wäre eine Zusage der Taliban erforderlich, dass zivile Flugzeuge reinkommen können und dann auch Afghanen mit rausfliegen dürfen. Wenn es zu einer solchen Verständigung käme, könnte die militärische Evakuierungsmission beendet werden... aber das ist offen. Umso wichtiger ist es, dass die G7 Staaten ein gemeinsames Vorgehen vereinbaren."

