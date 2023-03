Am Frontabschnitt bei Kupjansk wurden binnen 24 Stunden bei aktiven russischen Maßnahmen gegen ukrainische Einheiten in den Siedlungen Nowoselowskoje in der Volksrepublik Lugansk, Grjanikowka, Timkowka und Tabajewka im Gebiet Charkow mehr als 90 ukrainische Soldaten getötet sowie ein Panzer und sechs Fahrzeuge zerstört. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In Richtung Krasny Liman griff die russische Armee ukrainische Truppen mit Luftangriffen und Artillerie in den Gebieten Jampolowka in der Volksrepublik Donezk sowie Tscherwonopopowka und Kusmino der Volksrepublik Lugansk an. Die Verluste Kiews an diesem Abschnitt beliefen sich im Laufe des Tages auf 150 Soldaten, zwei Schützenpanzer, fünf gepanzerte Kampffahrzeuge und einen Mehrfachraketenwerfer vom Typ Grad.

Bis zu 490 ukrainische Soldaten wurden am Frontabschnitt bei Donezk getötet oder verwundet. Außerdem wurden ein Panzer, drei Schützenpanzer, vier Kleinlastwagen, neun Fahrzeuge, zwei Haubitzen vom Typ Msta-B, drei Haubitzen vom Typ D-30, ein Geschütz vom Typ D-20 und ein Artilleriesystem vom Typ M777 zerstört.

In den Richtungen Süd-Donezk und Saporoschje führten die russischen Streitkräfte einen komplexen Angriff auf die ukrainischen Einheiten in den Gebieten Wodjanoje, Ugledar und Nowopol in der Volksrepublik Donezk sowie Schtscherbaki und Kamenskoje im Gebiet Saporoschje durch. Im Laufe des Tages erlitten Kiews Truppen an diesem Frontabschnitt Verluste von bis zu 80 Soldaten, einem Panzer, zwei gepanzerten Kampffahrzeugen, drei Kleinlastern und zwei Haubitzen vom Typ D-20.

Im Gebiet Cherson wurden im Laufe des Tages durch russischen Beschuss über 70 ukrainische Soldaten getötet sowie 20 Fahrzeuge, ein Artilleriesystem des Typs M777 und eine Haubitze vom Typ D-30 zerstört."

Quelle: RT DE