Spahn und Miersch zu Solidaritätsbesuch in der Ukraine

Spahn und Miersch zu Solidaritätsbesuch in der Ukraine

Freigeschaltet am 01.09.2025 um 07:39 durch Sanjo Babić
Bankett / Festessen (Symbolbild)
Bankett / Festessen (Symbolbild)

Foto: Fotograf
Lizenz: CC BY-SA 3.0 de
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Die Vorsitzenden der beiden Koalitionsfraktionen, Jens Spahn (CDU) und Matthias Miersch (SPD), sind zu einem Solidaritätsbesuch in die Ukraine gereist. Sie kamen am Montagmorgen mit einem Sonderzug in der Hauptstadt Kiew an.

In Kiew wollen sie hochrangige politische Gespräche führen, unter anderem auch über das Thema Korruption. Zudem solle es um die deutsche Unterstützung der Ukraine gehen sowie um die Bemühungen um einen Frieden. Die Reise war aus Sicherheitsgründen im Vorfeld nicht angekündigt worden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

