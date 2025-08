HDE verlangt Zölle gegen chinesische Billigimporte

Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), Stefan Genth, fordert ein härteres Vorgehen gegen chinesische Billigplattformen wie Temu und Shein. "Wir brauchen Zölle gegen chinesische Billigimporte nach dem Vorbild der USA", sagte er dem Nachrichtenportal T-Online.

Laut Genth verursachen chinesische Importe enormen Preisdruck: "Etwa 400.000 Pakete kommen täglich aus China." Viele dieser Produkte seien "schlicht Schrott" und dürften hier gar nicht verkauft werden, wie auch die Verbraucherzentralen und Stiftung Warentest kritisierten.



Es sei ein klarer Wettbewerbsnachteil für deutsche Händler, dass bei Direktimporten aus Drittstaaten keine effektive Haftung bestehe, sagte Genth. "Unsere Händler erfüllen hohe Standards und haften für alles, was sie verkaufen", sagte er.



Seine Forderung daher: "Nach europäischem Recht ist das nicht einfach, aber ja, notfalls muss man Temu und Shein den Stecker ziehen, bis diese Plattformen nachweisen, dass sie sauber arbeiten", sagte Genth. Der HDE-Chef begrüßte die bereits beschlossene Streichung der EU-Zollfreigrenze, mahnte jedoch zur Eile: "Es muss schneller gehen. Nicht erst 2028, sondern bereits 2026."



Als Vorbild nannte Genth erneut die USA, wo nach Einführung von Bearbeitungsgebühren und dem Wegfall der Zollfreigrenze die Temu-App vom Markt verschwunden sei. "Das kann auch Teil der Lösung in Europa sein", sagte er. Neben strengeren Regeln sei ein vollständig digitalisiertes Zollverfahren erforderlich. "Jedes Paket müsste mit einer einheitlichen Identifikationsnummer registriert werden, so wie es umgekehrt der Fall ist, wenn man nach China exportiert. Dann könnten die Zollbehörden gezielter kontrollieren."

Quelle: dts Nachrichtenagentur