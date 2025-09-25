Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Brüssel nimmt SAP wegen Wettbewerbsfragen ins Visier

Brüssel nimmt SAP wegen Wettbewerbsfragen ins Visier

Freigeschaltet am 25.09.2025 um 12:28 durch Sanjo Babić
Bild: Schmuttel / pixelio.de
Bild: Schmuttel / pixelio.de

Die EU-Kommission hat ein Verfahren gegen SAP eingeleitet, berichtet die dts Nachrichtenagentur in einer Eilmeldung. Einzelheiten folgen im weiteren Tagesverlauf, meldet FinanzNachrichten.de.

Gegenstand sind nach ersten Angaben Fragen zum Wettbewerb im Umfeld von Unternehmenssoftware. Die Kommission prüft mögliche Benachteiligungen von Rivalen und Einschränkungen im Nachmarkt. Der Konzern äußerte sich zunächst nicht.

Weitere Informationen werden nachgereicht, sobald die Behörde Details veröffentlicht. Beobachter rechnen mit intensiver Prüfung von Service- und Supportmodellen.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte wiegt in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige