Brüssel nimmt SAP wegen Wettbewerbsfragen ins Visier

Die EU-Kommission hat ein Verfahren gegen SAP eingeleitet, berichtet die dts Nachrichtenagentur in einer Eilmeldung. Einzelheiten folgen im weiteren Tagesverlauf, meldet FinanzNachrichten.de.

Gegenstand sind nach ersten Angaben Fragen zum Wettbewerb im Umfeld von Unternehmenssoftware. Die Kommission prüft mögliche Benachteiligungen von Rivalen und Einschränkungen im Nachmarkt. Der Konzern äußerte sich zunächst nicht.

Weitere Informationen werden nachgereicht, sobald die Behörde Details veröffentlicht. Beobachter rechnen mit intensiver Prüfung von Service- und Supportmodellen.

Quelle: ExtremNews



