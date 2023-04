DVR: Nahe Awdejewka ergeben sich große Mengen von ukrainischen Soldaten

Eine große Anzahl von Soldaten der ukrainischen Streitkräfte ergibt sich in der Nähe von Awdejewka. Dies berichtete am Dienstag Igor Kimakowski, ein Berater des amtierenden Chefs der Donezker Volksrepublik (DVR). Er sagte im russischen Fernsehen: "Im Moment gibt es sehr viele Soldaten der ukrainischen bewaffneten Formationen, die sich in diesem Gebiet [in der Nähe von Awdejewka] ergeben." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am Montag erklärte das DVR-Oberhaupt, Denis Puschilin, dass die russischen Streitkräfte ernsthafte Erfolge in Richtung Awdejewka verzeichnen, vorrücken und auch die Straßen in die Stadt erfolgreich blockieren, um die Lage der ukrainischen Truppen zu erschweren. Awdejewka hat etwa 30.000 Einwohner. Während des Konflikts im Donbass wurde die von den ukrainischen Streitkräften besetzte Stadt zu einer ihrer wichtigsten Hochburgen. Von Awdejewka aus beschießen die ukrainischen Streitkräfte Donezk, Makejewka, Jassinowataja und die umliegenden Gebiete." Quelle: RT DE