Wirtschaftshistoriker Kuczynski hofft auf linke Revolution

Der Wirtschaftshistoriker Thomas Kuczynski hofft auf eine linke Revolution. "Ich glaube nicht, dass es ohne Revolution abgehen wird", sagte der Marx-Experte der Wochenzeitung "Die Zeit" mit Blick auf soziale Ungleichheit und Protestwähler. In der Wochenzeitung übte er harte Kritik am Kapitalismus. Er bezweifele, "dass Reformen Grundsätzliches ändern können".

Weiter erklärte er: "Dass Zeiten der Revolution nicht gemütlich sind, hat schon Marx geschrieben. Ich gehe jetzt natürlich nicht auf die Straße, um die Revolution zu propagieren. Aber ich fürchte die Revolution nicht." Der linke Ökonom war in der DDR der letzte Direktor des Instituts für Wirtschaftsgeschichte. Den heutigen Rechtspopulismus nennt er konterrevolutionär. "Diejenigen, die Trump und Le Pen wählen, AfD und Forza Italia, sind so ziemlich das Gegenteil dessen, was Marx sich erhoffte."

Quelle: dts Nachrichtenagentur