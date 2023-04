Italiener starten Unterschriftenkampagne gegen Waffenlieferungen an die Ukraine

Am Samstag begann in ganz Italien eine Unterschriftenkampagne gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Wie die Zeitung Il Fatto Quotidiano berichtete, haben sich führende Persönlichkeiten aus dem öffentlichen und kulturellen Leben des Landes für eine Volksabstimmung über Waffenlieferungen ausgesprochen. Sie betonten, dass dies gegen die Verfassung des Landes verstoßen würde. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Zeitung gab bekannt, dass die Unterschriften für die Durchführung eines entsprechenden Referendums sowohl online als auch an Aktionspunkten gesammelt werden sollen, die im Laufe mehrerer Wochen in verschiedenen italienischen Städten organisiert werden.

Die Verantwortlichen der Abstimmung erwarten, dass sich Verbände und gesellschaftspolitische Organisationen der Initiative anschließen und sich für den Frieden einsetzen, der aus ihrer Sicht unmöglich ist, solange die Ukraine Waffen aus Europa erhält." Quelle: RT DE