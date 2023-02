Russlands UN-Gesandter: Westen nicht an Untersuchung des Nord-Stream-Vorfalls interessiert

Weiter berichtet RT DE: "Er erklärte: "In diesen Tagen diskutieren unsere Experten den von uns vorgeschlagenen Text, doch nach der ersten Runde haben wir den Eindruck, dass westliche Experten nicht an einer objektiven internationalen Untersuchung interessiert sind, was unseren Verdacht natürlich nur noch verstärkt."

Die dänischen, schwedischen und deutschen Ermittlungen bezüglich der Nord-Stream-Sabotage zielten darauf ab, die Spuren zu verwischen und die USA zu schützen, so der Diplomat. Er betonte:

"Diese sogenannten Ermittlungen der skandinavischen Staaten und Deutschlands sind nicht nur intransparent, sondern zielen, wie bereits deutlich geworden ist, einzig und allein darauf ab, die Spuren zu verwischen und ihren großen Bruder, die USA, zu schützen. Wir werden nicht zur Vorfallstelle gelassen und alle unsere Anfragen werden arrogant ignoriert."

Nebensja fügte hinzu, dass das Motiv, der Täter und die Methode der Sabotage der Nord-Stream-Pipeline außer Zweifel stünden."

Quelle: RT DE