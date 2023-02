Kadyrow meldet Giftanschlag auf seinen Berater Alaudinow

Apty Alaudinow, der Kommandeur der Spezialeinheiten von Achmat, stellvertretender Kommandeur des zweiten Armeekorps der LVR-Volksmiliz und Berater des tschetschenischen Staatschefs, wurde vergiftet. Dies teilt Ramsan Kadyrow, das Oberhaupt der russischen Teilrepublik, auf seinem Telegram-Kanal mit. Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In dem Bericht heißt es: "Am 8. Februar erhielt Alaudinow einen Brief mit einer Nachricht für den General. Es stellte sich heraus, dass der Brief mit einer giftigen Substanz imprägniert worden war. Apty Aronowitsch erkannte dies an dem stechenden, spezifischen Geruch und ergriff rechtzeitig Maßnahmen: Er behandelte seine Hände und spülte seine Nasenhöhle. Seine Adjutanten taten dasselbe."

Die Opfer seien in die medizinische Abteilung gebracht worden, wo sich einer der Militärsanitäter als professioneller Toxikologe entpuppt habe. Dank des kompetenten Handelns der Ärzte seien schwere Folgen vermieden worden. Alaudinow und seine beiden Helfer befänden sich jetzt in einem Moskauer Krankenhaus und seien auf dem Weg der Besserung.

Fachleute hätten biologisches Material entnommen, um den Vergiftungserreger zu ermitteln. Die Ermittlungen zu dem Anschlag seien im Gange und die Ergebnisse lägen bereits vor, erklärte Kadyrow abschließend."

Quelle: RT DE