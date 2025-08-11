Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Merz will noch am Sonntag mit Trump telefonieren

Freigeschaltet am 11.08.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Ericssons Skelett-Telefon von 1892, auch genannt Taxen (der Dackel) (Symbolbild)
Ericssons Skelett-Telefon von 1892, auch genannt Taxen (der Dackel) (Symbolbild)

Foto: Holger.Ellgaard
Lizenz: CC BY-SA 3.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) plant noch am Sonntag ein Telefonat mit US-Präsident Donald Trump. Das sagte er den ARD-Tagesthemen. Demnach soll es um das geplante Treffen von Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am kommenden Freitag gehen.

"Wir bereiten uns intensiv auf europäischer Ebene zusammen mit der amerikanischen Regierung auf dieses Treffen vor", so Merz, "und hoffen, dass die Ukraine an diesem Treffen beteiligt wird". Zu europäischen Initiativen für ein Kriegsende sagte der Kanzler, "wir können nicht akzeptieren, dass über die Köpfe der Europäer, über die Köpfe der Ukrainer hinweg zu Territorialfragen zwischen Russland und Amerika entschieden wird". Er gehe davon aus, dass die US-Regierung das genauso sehe.

Merz selbst hofft auf einen Durchbruch beim Treffen von Trump und Putin. "Natürlich hoffe ich das, wie viele andere auch", sagte der Kanzler. Die Botschaft an Putin sei, es könne keinen Frieden geben, "der russisches aggressives Vorgehen belohnt und möglicherweise weiteres Vorgehen ermutigt und ermuntert".

Quelle: dts Nachrichtenagentur

