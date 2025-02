MSC-Vorsitzender kritisiert Trumps Zugeständnisse an Russland

Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz und frühere deutsche UN-Botschafter Christoph Heusgen zeigt sich überrascht, dass die USA und Präsident Donald Trump noch vor Gesprächen mit Russland für ein Ende des Ukraine-Kriegs Zugeständnisse machen.

"Für einen Dealmaker ist es erstaunlich, dass er schon vor Verhandlungen Positionen aufgibt, die vielleicht im Ergebnis in ähnlicher Weise herauskommen könnten", sagte Heusgen dem "Spiegel". Wichtig bleibe, "dass - wenn es zu Verhandlungen kommen wird - die Ukraine mit am Tisch sitzt".



Heusgen weiter: "Es darf nichts ohne die Ukrainer, die Opfer der russischen Aggression sind, verhandelt werden." Die Münchner Sicherheitskonferenz findet in diesem Jahr zum 61. Mal statt. Vom 14. bis zum 16. Februar werden hochrangige Politiker und Sicherheitsexperten aus aller Welt erwartet. Dabei soll dem Vernehmen nach ein Fokus auf dem Ukraine-Krieg liegen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur