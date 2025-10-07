Trump & Lula am Hörer – Brisante Themen auf dem Tisch!

Die Präsidenten Donald Trump und Luiz Inácio Lula da Silva haben in einer Videokonferenz u. a. über Zollfragen gesprochen; Brasília sprach von einem „positiven“ Gespräch, während Trump ein „sehr gutes“ Telefonat lobte. Beobachter werten den Austausch als vorsichtige Entspannung nach US-Zöllen auf brasilianische Waren; Medien berichten von Planungen für ein persönliches Treffen

Im Mittelpunkt standen Handelsfragen, Industriepolitik und die Perspektive weiterer Kontakte auf Arbeitsebene. Brasilien drängt auf Zollsenkungen, die USA pochen auf faire Wettbewerbsbedingungen.

Politisch heikel bleibt der Schatten früherer Allianzen und innenpolitischer Verfahren in Brasilien. Für beide Seiten eröffnet ein strukturierter Dialog jedoch Spielräume – von Rohstoff- und Energiethemen bis zu Kooperationsprojekten in der Industrie.

Quelle: ExtremNews