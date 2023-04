Peskow über Ermordung von Militärblogger in Sankt Petersburg: "Das ist sicherlich ein Terrorakt"

Die Ermordung des Militärkorrespondenten Maxim Fomin (Pseudonym Wladlen Tatarski) sei ein Terrorakt, erklärte Dmitri Peskow, der Pressesprecher des russischen Staatsoberhaupts Wladimir Putin, am Montag. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "TASS zitiert ihn wörtlich: "Dies ist ein Terrorakt, wir haben die Erklärungen des Nationalen Komitees zur Bekämpfung des Terrorismus gesehen. Die Ermittlung ist in vollem Gange, und wir sehen ziemlich energische Schritte, um die Verdächtigen festzunehmen. Auf jeden Fall sollten wir geduldig sein und auf die Erklärungen unserer Spezialdienste warten, die vor Ort tätig sind. Nach Angaben des Nationalen Komitees zur Bekämpfung des Terrorismus gibt es Hinweise darauf, dass ukrainische Spezialdienste in diesen Terrorakt verwickelt sein könnten, und dies ist sicherlich ein Terrorakt."

Peskow verurteilte solches Vorgehen der Ukraine auf das Schärfste und beschuldigte das ukrainische Regime, terroristische Anschläge unterstützt zu haben:

"Russland steht dem Kiewer Regime gegenüber. Dies ist das Regime, das Terrorakte unterstützt, dies ist das Regime, das hinter dem Mord an Darja Dugina steckt, dies ist das Regime, das sehr wahrscheinlich hinter dem Mord an Fomin, hinter dem Terrorakt in Sankt Petersburg, hinter der Tötung von Menschen seit vielen Jahren, seit dem Jahr 2014 steckt, weshalb eine Militäroperation durchgeführt wird."

Quelle: RT DE