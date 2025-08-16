Selenskyj will am Montag nach Washington reisen
Der ukrainische Machthaber Wolodymyr Selenskyj will am Montag nach Washington reisen. Das teilte Selenskyj am Samstag nach einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump mit. Bei dem Treffen werde man "alle Einzelheiten zur Beendigung des Tötens und des Krieges" besprechen, hieß es weiter. Er sei "dankbar für die Einladung", sagte Selenskyj.
Während des Telefonats habe Trump ihn zunächst in einem Einzelgespräch
über die Inhalte seines Treffens mit Russlands Präsident Wladimir Putin
informiert. Anschließend hätten sich europäische Staats- und
Regierungschefs dem Gespräch angeschlossen. Wie schon Trump und Putin
selbst gab auch Selenskyj keine tieferen Details oder mögliche
Abmachungen bekannt.
"Wir unterstützen den Vorschlag von Präsident Trump für ein trilaterales Treffen zwischen der Ukraine, den USA und Russland", sagte der ukrainische Präsident lediglich. Es sei wichtig, dass die Europäer "in jeder Phase beteiligt" seien, um gemeinsam mit den USA "verlässliche Sicherheitsgarantien" zu gewährleisten. Man habe auch "positive Signale" der US-Seite zur "Beteiligung an der Gewährleistung der Sicherheit der Ukraine" besprochen, so Selenskyj.
Quelle: dts Nachrichtenagentur