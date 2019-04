Ägypter stimmen in Referendum für mehr Befugnisse für al-Sisi

In Ägypten hat die deutliche Mehrheit in einem dreitägigen Referendum für zusätzliche Machtbefugnisse für Staatschef Abd al-Fattah al-Sisi gestimmt. Rund 88,8 Prozent der Wähler stimmten für eine Reihe von Verfassungsänderungen, teilte die nationale Wahlbehörde Ägyptens am Dienstag mit.

Unter anderem soll die Amtszeit des Präsidenten von vier auf sechs Jahre erhöht werden. Al-Sisis Amtszeit soll demnach nicht im Jahr 2022 sondern erst 2024 enden. Zudem soll er im Anschluss erneut als Präsident kandidieren dürfen, womit er möglicherweise bis 2030 Staatschef bleiben könnte. Ein größerer Einfluss auf die Besetzung hoher Justizämter ist ebenfalls Bestandteil der beschlossenen Verfassungsänderungen. Das ägyptische Parlament hatte den Änderungen bereits zugestimmt. Das Referendum war am Montag zu Ende gegangen. Ursprünglich sollte das Ergebnis des Votums erst am Samstag veröffentlicht werden. Quelle: dts Nachrichtenagentur

