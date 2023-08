Military Watch: Russland schlägt mächtig zu mit einer einzigartigen Waffe

Russland hat einzigartige Tornado-Mehrfachraketenwerfer gegen ausländische Söldner in der Ukraine eingesetzt, berichtet das Fachmagazin Military Watch. In einem Beitrag zu diesem Thema heißt es: "Die russische Armee hat Tornado-Raketensysteme eingesetzt, um starke Angriffe auf die Stützpunkte der ausländischen Söldner in der Nähe von Nikolajewka durchzuführen." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Hauptvorteil dieser Waffe sei nach Ansicht des Autors der große Zerstörungsradius und die Möglichkeit, sehr viel präzisere Raketen einzusetzen. Außerdem wurden diese Systeme in den letzten zehn Jahren aktiv und in großen Mengen produziert, so Military Watch abschließend." Quelle: RT DE