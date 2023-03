Ukraine verliert zwei Flugzeuge und einen Hubschrauber an einem Tag

Innerhalb des vergangenen Tags habe das ukrainische Militär zwei Flugzeuge und einen Hubschrauber verloren. Dies teilte Russlands Verteidigungsministerium in seinem täglichen Lagebericht mit. Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ein Kampfflugzeug des Typs Su-27 sei in der Nähe der Ortschaft Trudoolenowka im Gebiet Saporoschje durch russische Luftstreitkräfte abgeschossen worden. Ein weiteres ukrainisches Flugzeug des Typs MiG-29 habe die Luftabwehr bei der Stadt Krasnoarmejsk in der Donezker Volksrepublik eliminiert. In der Nähe von Nowopawlowka in der DVR wurde außerdem ein ukrainischer Hubschrauber vom Typ Mi-8 außer Gefecht gesetzt.

Wie das Ministerium weiter mitteilte, hat die russische Luftabwehr in den letzten 24 Stunden zudem 15 HIMARS- und Uragan-Raketen abgefangen sowie neun Drohnen abgeschossen."

