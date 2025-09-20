Vorfall über der Ostsee: Polen meldet russische Jets nahe Bohrplattform

Die dts Nachrichtenagentur meldet, Polen habe den Überflug russischer Kampfjets in einer Sicherheitszone über einer Ostsee-Bohrplattform angezeigt. Das RedaktionsNetzwerk Deutschland berichtet im Live-Ticker über die Lageentwicklung und Reaktionen der Nachbarstaaten.

Laut dts wurden zwei russische Maschinen im Tiefflug über einer Sicherheitszone bei einer Bohrinsel festgestellt. Warschau kündigte eine Protestnote an und informierte Partner in der NATO. Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Luftraumverletzungen und Annäherungen im Ostseeraum ein, die in den vergangenen Wochen bereits Estland und andere Anrainer alarmiert hatten. Sicherheitskräfte erhöhten vorübergehend die Alarmbereitschaft und prüften Radardaten sowie Funkkontakte.

Das RND verweist auf die angespannte Lage an der Ostflanke, wo seit längerem verstärkte Luftüberwachung und rotierende NATO-Kontingente im Einsatz sind. Militärbeobachter sehen das Risiko von Fehleinschätzungen, mahnen aber zu nüchterner Bewertung einzelner Vorfälle. Entscheidend sei die fortlaufende Dokumentation und diplomatische Aufarbeitung, um Eskalationen zu vermeiden.

Quelle: ExtremNews



