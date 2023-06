Behörden: Verwundete ukrainische Soldaten werden in die von Kiew kontrollierte Stadt Saporoschje gebracht – Krankenhäuser überfüllt

Ukrainische Truppen erleiden am Frontabschnitt Saporoschje enorme Verluste, teilt Wladimir Rogow, ein Mitglied des Hauptverwaltungsrates des Gebiets Saporoschje, gegenüber der Agentur RIA Nowosti mit. Selbst das Selenskij-Regime, das seine Militärs in den sicheren Tod schicke, sei nicht mehr in der Lage, diese Tatsache zu verbergen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Rogow wörtlich: "Verwundete Soldaten und Offiziere werden massenhaft auch mit Zügen in die Stadt Saporoschje gebracht. Alle Krankenhäuser der Stadt sind übervoll." Quelle: RT DE