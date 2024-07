Zehn Tote nach Raketeneinschlag auf Fußballplatz im Norden Israels

Beim Einschlag einer Rakete auf den von Israel kontrollierten Golanhöhen sind laut israelischen Medien zehn Menschen getötet worden. Unter den Getöteten auf einem Fußballplatz befänden sich Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 20 Jahren, berichtet die "Jerusalem Post" am Samstag.

Verletzte seien mit Hubschraubern in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, hieß es weiter. Das Dorf Majdal Shams liegt im Norden Israels, unweit der Grenze zum Libanon und der zu Syrien.



Am frühen Abend hatten die israelischen Streitkräfte mitgeteilt, dass die libanesische Hisbollah-Miliz in drei Salven etwa 40 "Geschosse" in Richtung Nordisrael abgefeuert habe. "Bei einem dieser Angriffe wurde in der Gegend von Majdal Shams ein Treffer registriert", hieß es.

Quelle: dts Nachrichtenagentur