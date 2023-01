Selenskij räumt schwere Lage der ukrainischen Truppen bei Artjomowsk und Ugledar ein

Die Lage für die ukrainischen Truppen in den Frontabschnitten bei Artjomowsk (Bachmut) und Ugledar in der Volksrepublik Donezk sei sehr schwierig, sagte der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij in einer Videobotschaft auf seinem Telegram-Kanal am Sonntagabend: "In den Richtungen Bachmut (Artjomowsk - Anm. d. Red.), Ugledar und anderen in der Region Donezk erfolgen permanente russische Angriffe, Versuche, unsere Verteidigungsanlagen zu durchbrechen." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Damit räumte Selenskij erstmals die sich anbahnende militärische Katastrophe für die ukrainische Armee in der Volksrepublik Donezk ein. Bisher hatten das ukrainische Präsidialamt und die militärische Führung der Ukraine alle Schwierigkeiten geleugnet und auch den Verlust der Stadt Soledar erst geleugnet, dann in seiner Bedeutung heruntergespielt. Auch alle Ratschläge militärischer, vorrangig westlicher Ratgeber, sich aus Artjomowsk zurückzuziehen, hat die ukrainische Führung bislang in den Wind geschlagen. Am Mittwoch hatte Apty Alaudinow, der Kommandierende der Achmat-Spezialkräfte und der stellvertretende Kommandierende des 2. Armeekorps der Lugansker Volksmiliz, erklärt, dass die russische Armee die operative Einkreisung von Artjomowsk abgeschlossen habe. Die Stadt liegt in dem von Kiew kontrollierten Teil der Donezker Volksrepublik nördlich von Gorlowka. Sie ist ein Verkehrsknotenpunkt und entscheidend für die Versorgung der ukrainischen Truppen im Donbass." Quelle: RT DE