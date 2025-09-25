Ischinger räumt Fehleinschätzungen in Außenpolitik ein

Der frühere Spitzendiplomat Wolfgang Ischinger hat politische Fehleinschätzungen eingeräumt, meldet die dts Nachrichtenagentur. Er sprach von Naivität in sicherheitspolitischen Fragen, berichtet FinanzNachrichten.de.

Ischinger blickt kritisch auf Europas Umgang mit autoritären Staaten und Energieabhängigkeiten. Lehren seien, Risiken früher zu benennen und Abhängigkeiten konsequent abzubauen. Zugleich wirbt er für strategische Geduld und verlässliche Bündnisse.

Mit Blick auf aktuelle Krisen fordert er eine realistische Bestandsaufnahme der Fähigkeiten Europas. Sicherheit, Technologie und Wirtschaftspolitik müssten enger verzahnt werden.

Quelle: ExtremNews



