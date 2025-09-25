Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Ischinger räumt Fehleinschätzungen in Außenpolitik ein

Ischinger räumt Fehleinschätzungen in Außenpolitik ein

Freigeschaltet am 25.09.2025 um 18:51 durch Sanjo Babić
Wolfgang Friedrich Ischinger (2023)
Wolfgang Friedrich Ischinger (2023)

Foto: Kasa Fue
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Der frühere Spitzendiplomat Wolfgang Ischinger hat politische Fehleinschätzungen eingeräumt, meldet die dts Nachrichtenagentur. Er sprach von Naivität in sicherheitspolitischen Fragen, berichtet FinanzNachrichten.de.

Ischinger blickt kritisch auf Europas Umgang mit autoritären Staaten und Energieabhängigkeiten. Lehren seien, Risiken früher zu benennen und Abhängigkeiten konsequent abzubauen. Zugleich wirbt er für strategische Geduld und verlässliche Bündnisse.

Mit Blick auf aktuelle Krisen fordert er eine realistische Bestandsaufnahme der Fähigkeiten Europas. Sicherheit, Technologie und Wirtschaftspolitik müssten enger verzahnt werden.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte talgig in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige