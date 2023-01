Russland widersteht dem militärisch-industriellen Konglomerat der Ukraine und der NATO, denn Kiew ist ein Werkzeug in den Händen des Westens. Darauf wies Alexei Polischtschuk, Direktor der zweiten Abteilung für die GUS-Länder des russischen Außenministeriums, in einem Interview mit TASS hin. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er erklärte: "Es ist nicht einfach, jetzt über die Aussichten für eine diplomatische Lösung zu sprechen. Im Grunde genommen haben wir es nicht mit Kiew zu tun. Es ist ein Werkzeug in den Händen des Westens, vor allem der USA. In Wirklichkeit steht Russland nicht der Ukraine gegenüber, sondern einem militärisch-industriellen Konglomerat aus NATO und Ukraine, in dem die Ukraine als Instrument des bewaffneten Kampfes gegen Russland dienen, während die NATO-Länder die Rolle der Hintermänner, Waffenlieferanten, Nachrichtendienste und Zielpersonen spielen."



Gleichzeitig wies Polischtschuk darauf hin, dass es an Vermittlungsangeboten und sogenannten Guten Diensten zur Lösung der Ukraine-Krise nicht mangelt. "Es gibt bereits etwa 20 davon", sagte er und fügte hinzu: "Leider sind nicht alle von ihnen aufrichtig und vertrauenswürdig. Das gilt zunächst einmal für die Länder, die illegale Sanktionen über Russland verhängt haben und Waffen an die Ukraine liefern und damit zu einer Konfliktpartei werden. Es ist unklar, wie sich dies mit ihren Vermittlungsbemühungen vereinbaren lässt."

Quelle: RT DE