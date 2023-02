Ohio-Zugunglück: "Die Menschen haben viele Fragen"

Bei der Entgleisung eines Zuges in Ohio am 3. Februar wurden giftige Gase wie Vinylchlorid in die Umwelt freigesetzt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Inmitten der zunehmenden Meldungen über massive Umweltverschmutzung in der Region und die daraus resultierenden Auswirkungen auf Menschen und Tiere ist die Sorge über Gesundheitsrisiken immer größer geworden." Quelle: RT DE