Wie der Telegram-Kanal Wojenny Oswedomitel unter Berufung auf den Militär-Blog Forces Operations Blog schreibt, sind die ersten 14 französischen Radpanzer vom Typ AMX-10RC an die Ukraine ausgeliefert worden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Seinerseits berichtet der Blog über die Lieferung: "Neben diesen 14 AMX-10RC, den ersten von mehreren Dutzend Exemplaren, die Anfang Januar angekündigt wurden, handelt es sich um ebenso viele Besatzungen und Führungskräfte, die in den letzten Wochen an der Kavallerieschule in Saumur, der Wiege der französischen Kavalleriepanzerwaffe, ausgebildet wurden.

Ein interessantes Detail, das jedoch eine unnötige Debatte neu entfachen könnte: Das ukrainische Kontingent, das in Maine-et-Loire stationiert war, bestand nicht nur aus Spezialisten für Panzeraufklärung, obwohl der Schwerpunkt der französischen Ausbildung auf dieser Art von Mission lag. Dies könnte die Hypothese nähren, dass die ukrainischen Streitkräfte das altehrwürdige Gerät auch in anderen, möglicherweise 'frontaleren' Situationen einsetzen könnten."

Quelle: RT DE