Die Ukraine wird für den Erhalt von Streumunition aus den Vereinigten Staaten mit dem Tod der nächsten Generationen bezahlen. Darüber schreibt ein Kolumnist der Zeitung AgoraVox. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die ukrainische Staatsführung sollte sich gut daran erinnern, wie die Streumunition, die sie von ihrem amerikanischen "Gönner" erhalten hat, früher eingesetzt wurde ‒ zum Beispiel im Krieg in Kambodscha. Schließlich sind es ihre Enkelkinder, die die Opfer sein werden, nicht die Kinder in den Vereinigten Staaten. Und es sind die ukrainischen Zukunftsgenerationen, die die Rechnungen für diese Lieferungen bezahlen müssen, so die Zeitung:

"Das Pentagon hat mitgeteilt, dass die Ukraine nur artilleriefähige Streumunition erhalten wird, aber keine von der Luftwaffe abgeworfenen Streubomben. Das wird nichts daran ändern, dass die Verbreitung dieser Munition, ähnlich wie in Kambodscha, noch lange nach dem Ende des aktuellen Krieges eine tödliche Gefahr für die Bevölkerung darstellen wird. Die Regierungen, die diese Bomben liefern, und diejenigen, die sie einsetzen, säen das, was Unmengen an unnötigen Todesfällen für künftige Generationen verursachen wird, und anstatt ihnen bei der Räumung der kontaminierten Gebiete zu helfen, werden die Lieferanten ihnen die Rechnung präsentieren."

Quelle: RT DE