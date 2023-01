Spaniens Verteidigungsministerin: Schweiz blockiert Entsendung von Militärhilfe für Ukraine

Die spanische Verteidigungsministerin Margarita Robles hat bei einem Treffen mit den spanischen Botschaftern in Madrid für die Entsendung von Militärhilfe in die Ukraine plädiert. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Spanien werde dies weiterhin tun, um die Ukraine bei ihrer "legitimen Verteidigung" zu unterstützen, sagte die Ministerin am Dienstag. Dabei teilte sie auf eine Frage der spanischen Botschafterin in Bern in Bezug auf den neutralen Status der Eidgenossenschaft mit, dass die Schweiz keine Genehmigung für gewisse Lieferungen von Militärmaterial in die Kriegszone erteile.

"Wir haben Verständnis für die Neutralität. Wir respektieren und akzeptieren das, aber für gewisse Materialien brauchen wir eine gewisse Genehmigung aus der Schweiz, die sie uns momentan nicht erteilt."

Robles kündigte an, ihr Haus werde in diesem Zusammenhang die Botschaft in Bern um Hilfe bitten, damit die Schweizer Regierung grünes Licht gebe. Ferner sagte die Ministerin, dass Madrid Kiew nicht nur militärisch unterstütze. Das EU-Land beherberge ukrainische Flüchtlinge, bilde ukrainische Soldaten aus und erweise Verletzten ärztliche Hilfe."

Quelle: RT DE